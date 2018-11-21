Фонсека: Восстановление Марлоса проходит тяжело, вероятно, с Хоффенхаймом он не сыграет

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека перед началом открытой тренировки "горняков" рассказал о ситуации с травмированными в команде накануне матчей со Львовом и Хоффенхаймом.

Португалец также отметил, что считает ФК Львов непростым соперником, и ожидает сложную игру.

"Сейчас у нас есть определенные сомнения относительно двух игроков, которые вернулись со сборных. Кривцов травмирован и, скорее всего, не сможет играть против Львова. У нас также вопрос по Степаненко, у которого ОРВИ, и, возможно, он тоже не сможет играть.

Кроме того, Матвиенко и Коваленко также вчера играли, поэтому у них мало времени на восстановление. Мы будем внимательно смотреть, будут ли они в нужных кондициях, чтобы сыграть уже в пятницу.

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Возвращение Марлоса? Тяжело, тяжело, честно говоря. На данный момент он восстанавливается, но он еще не в лучших своих кондициях. Думаю, что для его восстановления еще потребуется некоторое время. Должны признать, что, возможно, с Хоффенхаймом он еще не сыграет.

Травмы – это одна из самых неприятных вещей сейчас для Шахтера. И это не мышечные травмы, это травмы от ударов, когда мы ничего не можем сделать, чтобы этого избежать. И обратите внимание, что мы остаемся без важных игроков в решающие периоды. И мы стараемся преодолевать эти проблемы, хотя это и усложняет нашу нормальную привычную игру и ежедневную работу.

Во время паузы на матчи сборных мы, конечно, имели мало игроков для работы. Также у нас есть травмированные: Ордец, Малышев, Фернандо. Но мы старались работать даже с этим ограниченным количеством игроков, отрабатывали свои игровые принципы.

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Без сомнений, со Львовом будет очень сложная игра. Матчи после паузы на игры сборных всегда сложные. Кроме того, мы встретимся с командой, которая показывает хорошие результаты, прекрасно играет против лучших команд чемпионата Украины. Эта команда компактная в обороне, очень хорошо организована. Они хорошо выходят в атаку. В любом случае, это будет очень сложная игра.

Много бразильцев во Львове? Да. Но мы разные команды. Это два совершенно разные стиля игры. И надо понимать, что у Львова есть немало индивидуально сильных игроков.

Игра сборников? Понятно, что для Украины матч со Словакией уже не имел турнирного значения. Тренер сборной воспользовался случаем, чтобы дать игровое время другим ребятам.

За первым матчем я особо не следил, а вчерашнюю игру с Турцией я посмотрел почти полностью. И действия молодых игроков, которые вчера играли, были очень положительными. Думаю, что тренер сборной Украины и болельщики должны с оптимизмом смотреть в будущее.

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Думаем ли мы о кадровом усилении зимой? Все эти вопросы сейчас изучаются с администрацией клуба, и мы работаем в этом направлении, чтобы, конечно, усилить нашу команду.

Михаил Мудрик? Я постоянно с ним разговариваю. Это молодой игрок, которого мы взяли в первую команду, чтобы он поработал с нами, понял нашу игру. Конечно, он еще очень молодой, ему нужно многому научиться. А нам нужно терпение, должны дать ему время, чтобы он вырос прежде всего в тактическом плане. Это очень талантливый игрок, и больше всего он любит футбол, это самое главное", – сказал Фонсека журналистам в среду на базе Шахтера в Святошино.