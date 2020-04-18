Фонсека вместе с футболистами Ромы отказался от зарплаты на 4 месяца

Главный тренер и игроки Ромы хотят помочь клубу справиться с финансовыми проблемами, вызванными коронавирусом.

Футболисты Ромы согласовали с клубом план оптимизации расходов, информирует Corriere dello Sport.

Если текущий сезон уже не продолжится, они откажутся от зарплаты за 4 месяца. Если Серию А все же как-то доиграют, клуб выплатит игрокам зарплату за 2,5 месяца в течение следующего сезона.

Паулу Фонсека также согласился на аналогичные условия. Директора Ромы отказались от зарплаты уже в марте.

Кроме этого, подопечные португальца подали еще одну важную инициативу – футболисты создают фонд помощи работникам Ромы, которых отправили в отпуск за свой счет на период карантина.

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