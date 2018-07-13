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Фонсека: В матче с Бешикташем мне понравилась отдача ребят

06:30 9 Читати українською
Фонсека: В матче с Бешикташем мне понравилась отдача ребят
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал контрольный поединок своей команды против Бешикташа (0:0).

"Сыграли с великим клубом. Было очень жарко, плюс высокий газон, что усложнило задачу как нам, так и сопернику. В любом случае обе команды хорошо проявили себя в обороне.

Есть некоторые детали, которые нужно улучшить, но отдача ребят мне понравилась.

Шахтер – Бешикташ – 0:0 – видеообзор матча

Что касается атаки, немного не хватило скорости в принятии решений в середине поля и глубины – Бешикташ действовал очень компактно. Нам удалось стать немного опаснее в конце матча с выходом Болбата. Но этого оказалось мало", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

Стоит отметить, что контрольный поединок против Бешикташа является заключительным матчем "горняков" в рамках сборов в Австрии.

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Товарищеские матчи

Шахтер - Бешикташ: Четверг 12 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
Бешикташ
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Шахтер - Бешикташ Шахтер Шахтер Межсезонные сборы Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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