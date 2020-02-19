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Фонсека: В Киеве болельщики ждут игроков и тренера, если команда не выиграет матч

22:14 48 Читати українською
Фонсека: В Киеве болельщики ждут игроков и тренера, если команда не выиграет матч
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал, как справляется с критикой и давлением.

"Я не понимаю негатива, который возникает в Риме. Когда я приходил, мне прежде всего сказали, что здесь сложно из-за давления. Но если ты хочешь избежать давления, то не нужно идти в Серию А.

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В Киеве, например, если команда не выиграет матч, то болельщики ждут игроков и тренера. Когда я не выиграю, то критика нарастает, но так везде. Поэтому мне нужно принять давление", – цитирует Фонсеку tuttomercatoweb.

Напомним, Паулу Фонсека возглавил Рому прошлым летом, сейчас "волки" находятся на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Раньше португальский специалист работал с Шахтером, который из-за войны на Донбассе вынужден базироваться в Киеве, а домашние матчи проводить в Харькове.

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