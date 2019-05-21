"Фонсека уже может отпустить бразильцев на карнавал на родину", – Близнюк прокомментировал чемпионство Шахтера

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк поделился своими впечатлениями относительно завоевания Шахтером третьего чемпионства подряд.

"Шахтер по праву стал чемпионом страны, заслужил и Кубок. По игре и составу "горняки" сейчас лидеры нашего чемпионата. С учетом выигранного чемпионства, Фонсека может уже отпустить бразильцев на карнавал на родину и дать возможность показать себя другим.

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С другой стороны, и, скорее всего, так и будет, Шахтер сыграет в этом матче в боевом составе. Горняки захотят доказать, что они заслуженные чемпионы. Динамо, если выиграет, будет говорить, что они тоже заслужили чемпионство.

Это будет матч двух наших топ-команд, в котором будут соперничать не только футболисты, но и тренеры с их выбранными тактиками. Так что все равно, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, матч все равно будет бескомпромиссным", – цитирует Близнюка Команда 1.

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