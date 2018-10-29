Фонсека: Украинские арбитры не обслуживают важные европейские матчи, им нужно задуматься

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал матч 12 тура УПЛ против Десны.

"Я бы не хотел обсуждать судейство сегодня. Хочу поговорить о других вещах. Удаление Нуну Кампуша? Я не понял, почему это произошло. Он пытался убрать своего коллегу от арбитра и получил красную карточку.

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Понятно, что мы провели некоторые изменения: часть игроков была задействована в матчах за сборные. В первом тайме нам не всегда удавалось преодолевать насыщенную оборону соперника и мы позволили им пару раз выйти опасно в атаку. Мы были не всегда хороши, но я видел старания игроков.

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Нужно понимать, что не всегда просто раскрыть такую ​​оборону соперника. Во втором тайме мы хорошо проявили себя. Особенно, когда мы остались вдесятером. Команда показала характер. Мы играли намного лучше вдесятером, чем до этого в полных составах. После удаления Кайоде мы были более опасными и быстрыми. Меня это очень порадовало. Это сложная победа, но мы заслужили этот гол в конце встречи.

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У нас есть несколько штатных исполнителей стандартов. Майкон – один из них. Он много работает над этим элементом на тренировках. К сожалению, мы не смогли забить с игры, но сделали это в важный момент поединка.

Почему украинские арбитры не судят важные матчи в Европе? Мне трудно сказать, но это факт. Видимо им стоит задуматься над этим", – передает слова Фонсеки сайт телеканалов "Футбол 1/2".