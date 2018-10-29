Фонсека: Удаление Кайоде – корректное решение арбитра

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Десной в 12 туре УПЛ.

"Мы провели 30 минут второго тайма вдесятером из-за удаления, и это был лучший отрезок матча: игроки максимально отдавались и проявили характер. Мы стали значительно опаснее сами и не позволяли Десне выходить в атаку. Рисковали, действуя только с одним центральным защитником, а в конце добились справедливого результата. Забили в сверхважный момент. Действия команды в течение заключительной полчаса заставляют меня гордиться и очень радуют. Я увидел, что ребята хотят выиграть и ведут борьбу до самого конца. Это очень понравилось. Сложная победа в таком контексте.

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Противоречивые решения арбитра? Я уже расчетливо пересмотрел эти эпизоды, чтобы правильно оценить их, прежде чем прийти сюда. Пока не хотел бы говорить что-то о судействе... Удаление Кайоде – корректное решение арбитра. Его правильно удалили. Что касается первой ситуации, мне кажется, что идет фол и игроку показывают желтую карточку.

Это было верное решение арбитра – вторая желтая карточка. Если есть фол, его совершил именно этот футболист, то и карточка должна быть ему. Говорю по крайней мере опираясь на то, что я понял, посмотрев видео. Арбитр отменил свое решение, ведь его ассистент, пожалуй, ошибся и не то ему передал. Также некоторые игроки Десны стали кричать, что это был не тот футболист. Плюс, наверное, по указанию ассистента. Главный арбитр отменил свое решение, якобы ошибся. А сфолил в том эпизоде ​​игрок, которому он дал вторую желтую и красную карточки.

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Арбитр в поле повернулся, смотрит на ассистента и говорит с ним. Пожалуй, это решение не главного арбитра. Также оно принималось из-за давления футболистов Десны, которые говорили, что игрок не тот. Арбитр начал сомневаться, потому что, действительно, был очень быстрый эпизод. Он проконсультировался и принял такое решение", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.