Фонсека: Участие Тайсона и Марлоса в матчах против Динамо и Манчестер Сити до сих пор под вопросом

Лидеры Шахтера Тайсон и Марлос могут не успеть восстановиться к матчам с Динамо и Манчестер Сити.

Об этом сообщил главный тренер горняков Паулу Фонсека на пресс-конференции после матча с Арсеналом, отвечая на вопрос журналиста "Футбол 24".

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"Откровенно говоря, нет никаких гарантий. Парни сейчас проходят период восстановления, но пока есть большие сомнения, что они будут готовы к матчам с Динамо и с Манчестер Сити. У нас есть еще неделя, мы постараемся сделать все, что сможем, но сомнения остаются", – сказал Фонсека.

Отметим, Шахтер разгромил Арсенал-Киев в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги. К слову, поединок 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо сыграют в субботу, 3 ноября, а матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится 7 ноября.

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