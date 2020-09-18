"Я поддерживаю регулярный контакт со Смоллингом, я говорил с ним вчера. Он хочет вернуться в Рому, и мы хотим, чтобы Крис был с нами.

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Я думаю, что в ближайшие несколько дней может появиться информация", – цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед отпустил Криса в Рому на правах аренды. В Серии А Смоллинг провел 30 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистамии.

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