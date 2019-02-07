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Фонсека: Тайсон снова почувствовал боль и мы решили не рисковать

17:25 20 Читати українською
Фонсека: Тайсон снова почувствовал боль и мы решили не рисковать
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал, почему в спарринге против Ваккера не сыграл Тайсон, и оценил состояние команды.

"Физически мы уже вполне готовы, и сложная игра на таком поле – еще одно тому доказательство. Нам противостоял хорошо организованный в обороне соперник. Однако мы оставались собой, показали неплохой футбол и, я думаю, к матчу с Айнтрахтом будем готовы на все 100 процентов.

Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

Почему не играл Тайсон? У него небольшая проблема после удара в спарринге с Партизаном – опять немного почувствовал боль, так что мы решили не рисковать.

Сколько матчей Айнтрахта я просмотрел? Наверное, все за последнее время. При изучении соперника важно смотреть максимальное количество игр", – цитирует Фонсеку официальный сайт "горняков".

Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей – репетиции к Айнтрахту не получилось, а без Тайсона атака "горняков" слабая

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
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15
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Айнтрахт Франкфурт
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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Шахтер - Ваккер Тайсон Тайсон
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