Фонсека стремится сохранить лидера Ромы – он может вернуться к АПЛ

Главный тренер итальянской Ромы Паулу Фонсека хочет оформить полноценный переход защитника Криса Смоллинга. Ныне он выступает за римлян на правах аренды из английского Манчестер Юнайтед.

"Сделаю все, чтобы сохранить Криса в команде и на следующий сезон. Он хочет остаться в Риме, я знаю.

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Посмотрим, как будут развиваться события. Смоллинг – потрясающий человек, очень скромный и с высоким уровнем профессионализма одновременно. Фанаты восхищаются его игрой, а он отлично проявляет лидерские качества на поле и за его пределами", – цитирует Фонсеку ESPN.

В нынешнем сезоне Крис Смоллинг провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Его контракт с МЮ действует до лета 2022 года.

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