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Фонсека станет главной звездой документального фильма

10:10 44 Читати українською
Фонсека станет главной звездой документального фильма
Паулу Фонсека / Yahoo

Документальный фильм о главном тренере Ромы Паулу Фонсеки презентуют на следующей неделе.

Премьера документального фильма "История Фонсеки" состоится 29 октября, сообщает Il Romanista.

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Картина расскажет о самых интересных этапах жизни и карьеры Фонсеки, начиная с португальского городка Баррейру, где юный Паулу делал первые шаги в футболе.

Также в фильме будут интервью президентов бывших команд, где играл и тренировал Фонсека, игроков, журналистов и других лиц, с которыми сталкивался Паулу по ходу своего футбольного пути.

Напомним, Паулу Фонсека стал тренером Ромы летом 2019 года. Римляне занимают 6 место в Серии А.

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