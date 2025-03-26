Экс-тренеры Шахтёра Роберто Де Дзерби (Марсель) и Паулу Фонсека (Лион) входят в тройку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Франции. Итальянский специалист зарабатывает в месяц 550 тысяч евро, а португальский – 320 тысяч евро. Тем не менее, до Луиса Энрике им далеко - испанец зарабатывает в ПСЖ 1 млн евро в месяц.

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Далее в рейтинге идут Ади Хюттер (Монако) с месячным окладом в 250 тысяч евро, а также Бруно Женезьо (Лилль) и Франк Эз (Ницца) с окладом в 200 тысяч евро. Наставник Эдуарда Соболя по Страсубуру Лиам Розеньор зарабатывает в месяц 150 тысяч евро.

Что интересно, месячный оклад Эрика Руа, который вывел Брест в Лигу чемпионов, составляет лишь 70 тысяч евро. Наименее высокооплачиваемым тренером является Самба Диавара (Реймс). Его зарплата – 16 тысяч евро в месяц.

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