Фонсека: Современный футбол убивает игроков

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 8-го тура Серии А против Сампдории и пожаловался на плотный график современных игроков.

"Сампдория только сменила тренера, поэтому они будут заряжены на матч. Также есть угроза плохих погодных условий, поэтому нам будет трудно. Раньери – отличный тренер, очень опытный, он выстроит защиту генуэзцев.

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Травмы являются большой проблемой для клубного футбола, поскольку игроки травмируются в товарищеских матчах сборных. Современный футбол убивает лучших игроков, ведь невозможно проводить так много матчей. Чиновникам стоит задуматься над этим", – цитирует Фонсеку Football Italia.

Отметим, что Рома приедет в гости к Сампдории в матче 8-го тура Серии А. Игра состоится 20 октября, начало в 16:00.

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