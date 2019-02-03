Фонсека: Состав с Партизаном был ближайшим к тому, который сыграет против Айнтрахта

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Партизана и рассказал о выборе состава.

"Хороший матч. Соперник был очень продуктивен и реализовал шансы, которые у него были. Так или иначе, мы создали наибольшее количество голевых моментов. В первом тайме не играли в своем лучшем темпе, но это нормально – ребята три дня назад провели достаточно сложный поединок, усталости мы и ожидали.

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Во втором тайме доминировали на поле, были быстры, очень агрессивны в атаке и организовали много моментов. Большинство футболистов сегодня уже отыграли 90 минут. Полезная интенсивная тренировка с хорошим темпом. Конечно, мы не должны были так пропускать, однако я увидел и много положительных моментов – не только тактических, но и физических.

Состав на игру с Партизаном, возможно, наиболее близок к тому, что выйдет в первом официальном матче. Именно поэтому мы встречаемся с более сложными соперниками в таком сочетании. В остальных поединках участвуют другие футболисты, для которых также важно соревнование. Два матча подряд проводятся как раз для того, чтобы у всех ребят было одинаковое количество игрового времени", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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