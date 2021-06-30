Португальский специалист и Фенербахче согласовали все условия контракта, утверждает TRT Spor.

Фиорентина назначила нового главного тренера

В течение лета Фонсеку сватали в Тоттенхэм, Фиорентину и Сассуоло, однако с этими клубами договориться не удалось. Параллельно Фенербахче искал нового тренера, и среди кандидатур назывался Сергей Ребров. Впрочем, руководство "канареек" выбрало экс-тренера Шахтера. Ожидается, что объявление о назначении Фонсеки состоится до конца текущей недели.

Добавим, что прошлый сезон Фенербахче завершил на третьем месте Суперлиги, уступив Бешикташу и Галатасараю.

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