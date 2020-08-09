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Фонсека рискует потерять должность в Роме – новые владельцы уже нашли топ-кандидата

12:48 - Читати українською
Фонсека рискует потерять должность в Роме – новые владельцы уже нашли топ-кандидата
Паулу Фонсека / Getty Images

Рома продолжает рассматривать возможные варианты замены экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

Португальского коуча Ромы на тренерском мостике может заменить экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, информирует AS.

Рома официально подтвердила смену владельца – цена сделки составила почти 600 миллионов евро

Сообщается, что новых боссов не устроило поражение от Севильи в Лиге Европы и они уже вышли на рынок в поисках тренера. К слову, Почеттино был одним из вариантов на замену Сарри в Ювентусе.

Напомним, Рома под руководством Фонсеки заняла 5 место в турнирной таблице Серии А и начнет следующий сезон в Лиге Европы. Последним местом работы Почеттино был Тоттенхэм, в котором он провел пять лет и доходил до финала Лиги чемпионов.

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Рома Рома Италия Маурисио Маурисио Почеттино Паулу Паулу Фонсека
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