Фонсека рискует потерять должность в Роме – новые владельцы уже нашли топ-кандидата

Португальского коуча Ромы на тренерском мостике может заменить экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, информирует AS.

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Сообщается, что новых боссов не устроило поражение от Севильи в Лиге Европы и они уже вышли на рынок в поисках тренера. К слову, Почеттино был одним из вариантов на замену Сарри в Ювентусе.

Напомним, Рома под руководством Фонсеки заняла 5 место в турнирной таблице Серии А и начнет следующий сезон в Лиге Европы. Последним местом работы Почеттино был Тоттенхэм, в котором он провел пять лет и доходил до финала Лиги чемпионов.

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