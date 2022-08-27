Фонсека реабилитировался после избиения от ПСЖ – Исмаили фирменным ассистом помог Лиллю одолеть новичка
Лилль уверенно победил Аяччо в стартовом матче 4 тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции, 4 тур
Аяччо – Лилль – 1:3
Голы: Баяла, 84 – Языджи, 17, Бамба, 43, Джало, 67
Нереализованный пенальти: Дэвид, 90 (Лилль)
В прошлом туре Лилль безнадежно уступил ПСЖ со счетом 1:7. Команда Фонсеки получила очень удобного соперника для реабилитации. Аяччо только что вернулся в элиту и набрал всего одно очко в 3 турах.
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Первый тайм подтвердил прогнозы – Лилль получил комфортное преимущество в 2 гола. Язчджи отрыл счет, а Бамба закрепил успех с передаче Исмаили, впервые вышедшего в основе "догов". Экс-защитник Шахтера пронесся по флангу и выкатил фирменный прострел для партнера – 0:2. После перерыва команды обменялись голами, а Дэвид не реализовал пенальти на последних минутах встречи.
Лилль набрал 7 очков и вернулся в зону еврокубков. Аяччо с одним пунктом застрял в зоне вылета.
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