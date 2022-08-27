Чемпионат Франции, 4 тур

Аяччо – Лилль – 1:3

Голы: Баяла, 84 – Языджи, 17, Бамба, 43, Джало, 67

Нереализованный пенальти: Дэвид, 90 (Лилль)

В прошлом туре Лилль безнадежно уступил ПСЖ со счетом 1:7. Команда Фонсеки получила очень удобного соперника для реабилитации. Аяччо только что вернулся в элиту и набрал всего одно очко в 3 турах.

ПСЖ будет очень занят в последние дни окна – звездный трансфер на вход, четверо на выход и группа "игроков-загадок"

Первый тайм подтвердил прогнозы – Лилль получил комфортное преимущество в 2 гола. Язчджи отрыл счет, а Бамба закрепил успех с передаче Исмаили, впервые вышедшего в основе "догов". Экс-защитник Шахтера пронесся по флангу и выкатил фирменный прострел для партнера – 0:2. После перерыва команды обменялись голами, а Дэвид не реализовал пенальти на последних минутах встречи.

Bamba scores for Lille and it's 0-2



Davido Wizkid welcome to Chelsea oyedepo ziyech fofana korty zino pic.twitter.com/x97Pd5pflu — All match goals (@watchallgoals) August 26, 2022

Лилль набрал 7 очков и вернулся в зону еврокубков. Аяччо с одним пунктом застрял в зоне вылета.

Лацио нанес первое поражение Интеру в сезоне и временно возглавил Серию А