toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ ОЛИМПИК - ШАХТЕР

Фонсека, Раванелли, Кендзера и другие иностранцы с УПЛ заговорили на украинском в честь Дня Независимости

14:01 94 Читати українською
Фонсека, Раванелли, Кендзера и другие иностранцы с УПЛ заговорили на украинском в честь Дня Независимости
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Иностранцы, которые играют или тренируют в УПЛ поздравили Украину с Днем Независимости.

Ролик разработал ресурс FootballHub. В нем легионеры чемпионата Украины декламируют стихотворение Лины Костенко "Усе моє, все зветься Україна".

Продекламировали строки стихотворения тренер Шахтера Паулу Фонсека, игрок Зари Силас, защитник Динамо Томаш Кендзера, президент УПЛ Томас Гримм, наставник киевского Арсенала Фабрицио Раванелли и другие.

Экс-форвард Днепра Матеус поздравил с Днем Национального флага Украины

Напомним, сегодня Украина отмечает 27 годовщину Независимости.

Теги
Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Паулу Фонсека Паулу Фонсека Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
52
мин
Олимпик
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук