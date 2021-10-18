Экс-коуч Шахтера и Ромы Паулу Фонсека не слишком спешит возвращаться к тренерской работе. В услугах португальца якобы был заинтересован Ньюкасл.

После приобретения "сорок" компанией из Саудовской Аравии клуб получил неофициальный статус самого богатого в мире. Новое руководство начало поиски замены Стиву Брюсу, а одним из претендентов называли Паулу.

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"Подождем. Я жду правильный проект, отдельные предложения. Должен выбрать для себя хороший вариант. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Я пока не очень переживаю, наслаждаюсь свободным временем. Надеюсь, будет хороший и правильный проект для меня", – отметил Фонсека в интервью Sport Arena.

Напомним, португальский специалист тренировал Шахтер в течение 2016-2019 годов, после чего перебрался в Рому. В столице Италии Паулу проработал до мая этого года.

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