"За эти два года мы пережили взлеты и падения, но я всегда выкладывался на все сто для этого клуба и для этого города, который меня очень хорошо принял.

Фонсека официально покинет Рому после завершения сезона

Я хочу поблагодарить всех фанатов Ромы, игроков и тех, кто поддерживал нас на этом пути, в частности, владельцам клуба Дэну и Райану Фридкину и генеральному директору "волков" Тьягу Пинту. Нам еще предстоит выиграть в этом сезоне очень важные матчи, и мы, как всегда, будем выкладываться на полную. Спасибо, Риме", – цитирует Фонсеку официальный сайт Ромы.

Напомним, Паулу Фонсека перебрался в Италию из Шахтера в 2019-м. Его Рома пока демонстрирует неоднозначный футбол и расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Серии А. 2 мая "волки" уступили Сампдории (0:2). Из-за неудачных результатов руководство Ромы решило отправить в отставку португальского специалиста после окончания сезона.

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