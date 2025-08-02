Товарищеский матч

Бавария – Лион – 2:1

Голы: Олисе, 53, 62 – Родригес, 83

Несмотря на то, что Лион находится в финансовом кризисе, у него есть идеи относительно трансферного окна. В ожидании завершения трансферов Мортона и Шульца, Паулу Фонсека довольствуется имеющимся у него составом в рамках этой подготовки.

Бавария потеряла полузащитника – игрок перенес срочную операцию

До сих пор выступления "ткачей" в контрольных матчах были достаточно удовлетворительными: победы над Вильфраншем (1:0), Гамбургом (4:0) и Мальоркой (4:0), а также ничья с брюссельским РВДМ47 (0:0). В этот раз французы проиграли Баварии, но смогли дать ей бой.

Лиону удалось сдержать Харри Кейна, но на первый план вышел вингер сборной Франции – Олисе. Майкл оформил дубль в середине второго тайма, тогда как Алехандро Гомес на 83-й минуте отквитал один мяч.