Паулу Фонсека сейчас работает с Лионом, но не забывает об Украине, с которой имеет прочную связь, поскольку женат на дончанке Екатерине.

На тренировку Лиона португальский специалист приехал на авто, из которого звучала песня If You What I Mean, которую исполняют Monatik и Dorofeeva. Представитель клуба сделал комплимент Фонсеке за выбор музыки, на что он ответил: "Это украинская песня". А позже добавил, что ему очень нравится.

Напомним, Фонсека до сих пор не может появляться на скамейке запасных во время матчей Лиги 1, поскольку отбывает дисквалификацию. Лион набрал девять баллов в первых трех турах чемпионата и находится на втором месте.

