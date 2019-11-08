Фонсека пожаловался на несправедливость относительно Ромы в матче Лиги Европы

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека попытался найти причины поражения своей команды в поединке против Боруссии М (1:2) в рамках 4-го тура ЛЕ.

"Мы испытывали трудности в первом тайме, и ни одна из команд не имела большого количества моментов. Игра раскрылась после перерыва, у нас было 4-5 реальных голевых моментов.

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Это правда, что Боруссия не контролировала игру. Мы больше владели мячом, и результаты обоих наших встреч были несправедливыми. Мы заслуживали гораздо большего, но таков футбол, он не всегда бывает справедлив.

Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы выиграть две следующие встречи и выйти в плей-офф. По-другому мы думать не можем", – цитирует Фонсеку Football-Italia.

Рома находится на третьей строчке группы J, уступая лидеру Истанбул Башакшехиру 2 очка. Боруссия М – вторая, опережая команду Фонсеки по дополнительным показателям.

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