Наставник Лилля Паулу Фонсека не забывает Украину, в которой провел 3 года и обрел свою любовь.

Вчера "доги" в волевом стиле одолели Брест и поднялись в зону еврокубков. На послематчевой пресс-конференции Фонсека вспомнил Украину, которая уже год дает отпор российским захватчикам.

Рамос надел худи с рисунком украинской девочки-беженки – мощный сигнал звезды ПСЖ всему миру

"Хочу кое-что сказать в завершение. Год назад я находился в Украине, когда началась война. Я не могу забыть тех людей, которые продолжают страдать. Хочу посвятить эту победу им", – приводит слова Фонсеки L'Équipe.

Напомним, португалец во время своей работы в Шахтере женился на украинке Екатерине Остроушко – пара воспитывает сына. Семья гостила в Киеве, когда Россия коварно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна