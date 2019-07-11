Фонсека поссорился со своим помощником перед тренировкой Ромы

Новый наставник Ромы Паулу Фонсека перед одной из тренировок команды не нашел общий язык со своим помощником.

Португальский специалист перед началом утренней тренировки Ромы упрекнул своего помощника по тактике Тиагу Леала, тот в свою очередь также бурно ответил Фонсеке.

Фонсека – об амбициях Ромы на следующий сезон: Я уверен, что могу завоевать трофей

Ассистент наставника Нуну Кампуш пытался успокоить тренеров. Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения на клубной базе Ромы, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, Фонсека со своим тренерским штабом перебрался из Шахтера в Рому летом этого года.

Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку