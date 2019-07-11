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Фонсека поссорился со своим помощником перед тренировкой Ромы

11:02 154 Читати українською
Фонсека поссорился со своим помощником перед тренировкой Ромы
Фонсека и Леал / Шахтер

Новый наставник Ромы Паулу Фонсека перед одной из тренировок команды не нашел общий язык со своим помощником.

Португальский специалист перед началом утренней тренировки Ромы упрекнул своего помощника по тактике Тиагу Леала, тот в свою очередь также бурно ответил Фонсеке.

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Ассистент наставника Нуну Кампуш пытался успокоить тренеров. Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения на клубной базе Ромы, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, Фонсека со своим тренерским штабом перебрался из Шахтера в Рому летом этого года.

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Теги
Италия Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тиагу Леал Тиагу Леал
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