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Фонсека попал в топ-5 португальских тренеров чемпионатов Европы сезона 2018/19

14 июня 22:52 21 Читати українською
Фонсека попал в топ-5 португальских тренеров чемпионатов Европы сезона 2018/19
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека вошел в топ-5 португальских специалистов сезона 2018/19 чемпионатов Европы.

Экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека занял 4 место в рейтинге португальских наставников в чемпионатах Европы в сезоне 2018/19 по версии Goalpoint.

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"Паулу Фонсека набрал 1355 очков, что является очень положительным результатом, но специалисту в итоге помешал низкий коэффициент чемпионата Украины", – говорится в описании позиции экс-тренера "горняков".

Отметим, что список возглавил тренер Труа Руй Алмейда, а второе и третье места заняли наставник Вулверхэмптона Эшпириту Санту и босс Олимпиакоса Педру Мартинш соответственно. Принимались во внимание успехи специалистов как на международной арене, так и во внутренних соревнованиях, которые имели свои коэффициенты.

Напомним, Фонсека возглавлял донецкий Шахтер с 2016-го года и трижды подряд привел команду к "золотому дублю". Всего в Украине Паулу завоевал 7 титулов за 3 года.

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