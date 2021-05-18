Пока главный тренер итальянской Ромы Паулу Фонсека имеет вариант с продолжением карьеры в Серии А.

Португалец в новом сезоне может возглавить Фиорентину. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Фонсека стал новым вариантом для боссов "фиалок". Флорентийцы никак не могут договориться об условиях сотрудничества с Дженнаро Гаттузо, поэтому решили обратиться к альтернативам. Конкуренцию Фиорентине в борьбе за наставника римлян может составить лиссабонская Бенфика.

Напомним, что Паулу Фонсека завершит работу с Ромой после последнего тура Серии А. Летом его заменит Жозе Моуринью.

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