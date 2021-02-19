Защитники Бриан Кристанте и Роджер Ибаньес получили повреждения, сообщает Football Italia.

Наполи и Фиорентина могут переманить тренера Специи

Оба исполнителя, скорее всего, пропустят матч с Беневенто в Серии А. Ранее в лазарете "волков" оказались Смоллинг, Кумбулла и Сантон. Теперь в распоряжении главного тренера римлян Паулу Фонсеки лишь один здоровый центрбек – Джанлука Манчини. Выходом из сложного положения для Ромы может стать возвращение Федерико Фасио. Аргентинец ранее попал в немилость Фонсеки и в последний раз выходил в чемпионате еще 1 августа.

К слову, матч Беневенто – Рома состоится в воскресенье, 21 февраля. Перед стартом 23-го тура Серии А Рома занимает 3-е место в турнирной таблице, но Наполи и Аталанта, идущие 5-м и 6-й соответственно, отстают лишь на 3 очка.

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