В чемпионате Франции состоялись очередные матчи 28-го тура. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 28-й тур

Брест – Монако – 2:1

Голы: Кен, 42 (аг), Камара, 90+4 – Закария, 63 (пен)

Лион – Лилль – 2:1

Голы: Ляказетт, 38 (пен), Шерки, 70 – Диаките, 1

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Если с чемпионом во Франции все ясно, то борьба за места в еврокубках в самом разгаре. Брест, который наделал шума в Лиге чемпионов, остановил Монако, что позволяет Де Дзерби вернуть вторую строчку себе, правда, для этого нужно обыграть Тулузу в воскресенье, 6 апреля.

Лион и Лилль устроили драматическую разборку в центральном матче тура. Команда Фонсеки пропустила уже на первой минуте. Лишь перед перерывом удалось Ляказетту восстановить равновесие, оформив гол с пенальти. К слову, Александр, поигравший за Арсенал в свое время, стал 18-м лучшим бомбардиром чемпионата Франции со 157 забитыми мячами, опередив Папена (156 голов).

Лион давил на соперника и до 65 минуты Лилль даже ни разу не пробил по воротам Перри. На 70 минуте Толиссо сделал классную передачу на Шерки, а Райан положил мяч в сетку. В итоге Лион победил и поднялся на четвертое место, которое дает право сыграть в квалификации ЛЧ.

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