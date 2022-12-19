"Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив у Лилли и хочу продолжить этот проект. Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа.

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Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не планирую на будущее. Но если бы думал об этом, я однажды стал бы тренером сборной Украины", – приводит слова Фонсеки Lepetitlillois со ссылкой на La Voix des Sports.

Напомним, что Фонсека возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы, после чего перебрался в итальянскую Рому. В этом году Паулу возглавил французский Лилль.

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