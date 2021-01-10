"Мне сложно комментировать эту игру. У нас был хороший первый тайм, но в дебютные 15-20 минут это была совсем другая команда. После второго гола Интера мы вдруг снова стали собой. К сожалению, те 15-20 минут в начале второго тайма оказались фатальными. Это не проблема физики, потому что мы закончили матч на высоком уровне с тем же темпом, что и первый тайм.

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Мы должны понимать, что можем играть одинаково в течение 90 минут, сохраняя нашу индивидуальность и интенсивность. Мы не можем позволить себе делать ошибки или периоды отдыха против соперника такого уровня", – цитирует Фонсеку Football Italia.

Добавим, что Рома сохранила третье место Серии А, отставая на три очка от Интера и на шесть от Милана.

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