"Три очка – это главное. Мы знали, что будет непросто, но контролировали игру и забили три гола. Единственная проблема – мы успокоились в последние минуты и позволили Торино осадить нашу штрафную площадку. Мне не понравилось, что мы в большинстве столько позволили сопернику и пропустили.

Парад пушечных ударов в видеообзоре матча Рома – Торино – 3:1

В целом наша игра и позиция меня устраивают. Но до конца сезона еще очень дадеко. Мы должны думать исключительно о каждой следующей игре. Теперь готовимся к Аталанте", – цитирует Фонсеку Football Italia.

Добавим, что Рома уже поднялась в зону Лиги чемпионов – 24 очка и четвертая строчка.

Рома впевнено перемогла Торіно й піднялася у зону Ліги чемпіонів