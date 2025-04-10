"Это будет важная игра для Манчестер Юнайтед, но она важна и для нас тоже. Возможно, для них она более решающая, поскольку Лига Европы – это их единственный способ попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, тогда как у нас есть еще возможность пробиться через чемпионат.

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Я рад, что мои игроки хотят выиграть Лигу Европы, но я должен быть более хладнокровным. Лион хочет победить, но нам противостоит одна из лучших команд мира. Мы верим в себя, в свои силы, своих игроков. Будем играть на победу. Уверенность в команде высокая. Я думаю, что моя команда готова".

Рубен Аморим? Я знаю, чего пытается достичь Рубен. Против его команд тяжело играть. Нам придется хорошо защищаться, если мы хотим дать себе шанс забить. Мы должны оставаться сконцентрированными, упорно работать и защищаться как одна команда", – приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч 1/4 финала Лиги Европы Лион – Манчестер Юнайтед состоится уже сегодня, начало в 22:00.

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