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Фонсека отказался от зарплаты в Роме на время карантина – экс-тренер Шахтера объяснил такое решение

00:34 1 Читати українською
Фонсека отказался от зарплаты в Роме на время карантина – экс-тренер Шахтера объяснил такое решение
Паулу Фонсека / ФК Рома

Наставник Ромы Паулу Фонсека назвал причину отказа от заработанных денег.

Напомним, португалец вместе со своим тренерским штабом и игроками отказались от зарплаты за 4 месяца, если сезон 2019/20 не возобновится. Если же чемпионат будет доигран, то команда согласилась на отсрочку зарплаты за 2,5 месяца.

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"Нужно понимать, что сейчас все переживают сложный момент. Мы с тренерским штабом решили таким образом помочь клубу. На несколько месяцев мы отдадим свои зарплаты в пользу Ромы. На данный момент это идеальный способ помощи. Это важно", – рассказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол".

К слову, 4 мая игроки Серии А смогут начать индивидуальные тренировки, а 18 числа – групповые занятия. А вот возобновление матчей чемпионата Италии возможно не ранее июня.

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