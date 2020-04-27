Фонсека отказался от зарплаты в Роме на время карантина – экс-тренер Шахтера объяснил такое решение

Наставник Ромы Паулу Фонсека назвал причину отказа от заработанных денег.

Напомним, португалец вместе со своим тренерским штабом и игроками отказались от зарплаты за 4 месяца, если сезон 2019/20 не возобновится. Если же чемпионат будет доигран, то команда согласилась на отсрочку зарплаты за 2,5 месяца.

Фонсека подтвердил, что хочет приобрести в Рому нескольких игроков Шахтера

"Нужно понимать, что сейчас все переживают сложный момент. Мы с тренерским штабом решили таким образом помочь клубу. На несколько месяцев мы отдадим свои зарплаты в пользу Ромы. На данный момент это идеальный способ помощи. Это важно", – рассказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол".

К слову, 4 мая игроки Серии А смогут начать индивидуальные тренировки, а 18 числа – групповые занятия. А вот возобновление матчей чемпионата Италии возможно не ранее июня.

Фонсека и Мхитарян в топе, а Калинич – загадочный объект: GdS оценила сезон экс-звезд УПЛ в Серии А