Наставник Ромы Паулу Фонсека пока не намерен пробовать свои силы в РПЛ.

Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить московский Спартак, сообщает Tuttomercatoweb.

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48-летний португалец настроен продолжить сотрудничество с Ромой и полностью сосредоточен на своей нынешней команде. Контракт экс-тренера Шахтера с римлянами рассчитан до лета 2021-го и будет продолжен автоматически, если Рома получит путевку в групповой этап ЛЧ.

После 27-ми туров Серии А команда Фонсеки расположилась на 6-й строчке, отставая от 4-й ступеньки на два очка.

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