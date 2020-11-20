Итальянская Рома готова продолжить сотрудничество с главным тренером Паулу Фонсекой, если команда выполнит задачи на сезон.

Португалец сохранит должность при условии выхода "волков" в Лигу чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

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Фонсека имеет действующий до лета 2021-го контракт с римлянами. Соглашение будет автоматически продлено, если Рома финиширует в топ-4 Серии А. Боссы "волков" также рассматривают альтернативный вариант – подписание нового контракта с другими условиями.

К слову, Рома в данный момент занимает 4-е место в чемпионате. В воскресенье, 22 ноября, римляне сыграют против Пармы.

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