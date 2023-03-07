Центральный защитник Лилля Тьягу Джало получил травму передней крестообразной связки, в связи с чем на поле в этом сезоне больше не появится.

22-летний игрок был вынужден покинуть поле всего через 13 минут в матче 26 тура чемпионата Франции против Ланса (1:1). В ближайшее время игроку предстоит операция, информирует официальный сайт "догов".

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Джало был важным игроком Лилля в этом сезоне. Он пропустил только 1 матч в чемпионате Франции сезона 2022/23. Тьягу забил 2 мяча – Аяччо и Анже. В обоих случаях эти голы помогли Лиллю одержать победу.

После 26 туров в Лиге 1 Лилль занимает шестое место в турнирной таблице.