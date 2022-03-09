Ранее сообщалось, что война застала экс-тренера Шахтера в Киеве. К счастью для Паулу Фонсеки, он и его близкие уже находятся в безопасности, чего нельзя сказать о многих других.

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"Португальское посольство организовало микроавтобус и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без всякой остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды.

Только приехав на границу с Румынией, я стал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть родственники и друзья по всей Украине (жена Фонсеки является украинкой – прим. "Футбол 24").

Через свою федерацию я стал послом мира. Мы работаем, чтобы найти убежище, работу и школы для беженцев. Конечно, небольшой части из тех двух миллионов, которые выехали из Украины", – цитирует Фонсеку TMW.

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