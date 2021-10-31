Фонсека оказался в списке кандидатов на тренерское кресло Тоттенхэма
20:16 - Читати українською
Боссы Тоттенхэма рассматривают варианты с заменой Нуну Эшпириту Санту.
завершено
Эдинсон Кавани 64’
Маркус Рашфорд 86’
64’ Эдинсон Кавани
86’ Маркус Рашфорд
В шорт-листе Тоттенхэма на должность главного тренера находятся три кандидата: Антонио Конте, Паулу Фонсека и действующий наставник Порту Сержиу Консейсау, сообщает The Guardian.
Тоттенхэм может уволить Эшпириту Санту – следующие два поединка определят судьбу тренера
Руководство "шпор" может уволить Нуну Эшпириту Санту уже в ближайшее время. Поражение от Манчестер Юнайтед (0:3) серьезно пошатнуло доверие к португальскому специалисту, который только летом возглавил лондонцев.
После 10 туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.
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