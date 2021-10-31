В шорт-листе Тоттенхэма на должность главного тренера находятся три кандидата: Антонио Конте, Паулу Фонсека и действующий наставник Порту Сержиу Консейсау, сообщает The Guardian.

Тоттенхэм может уволить Эшпириту Санту – следующие два поединка определят судьбу тренера

Руководство "шпор" может уволить Нуну Эшпириту Санту уже в ближайшее время. Поражение от Манчестер Юнайтед (0:3) серьезно пошатнуло доверие к португальскому специалисту, который только летом возглавил лондонцев.

После 10 туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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