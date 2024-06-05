Контракт Фонсеки с "догами” был рассчитан до конца нынешнего сезона. Клуб был не против подписать новое соглашение, но Паулу решил отказаться, ведь получил предложение возглавить Милан.

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"От имени всех в ФК Лилль я хотел бы поблагодарить Паулу за работу в течение двух сезонов, а также за прекрасные отношения, которые установились с ним за эти 24 месяца. Желаю ему больших успехов в его будущем клубе", – приводит официальный сайт заявление президента Лилля Оливье Летанга.

Французский клуб подготовился к прощанию с португальцем, уже найдя нового главного тренера. "Догов" возглавил Бруно Женезио – местная тренерская звезда.

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