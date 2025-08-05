Лион на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Ливерпуля Тайлера Мортона до лета 2030 года. Как информирует Sky Sports, трансфер обошелся "ткачам" в 15 миллионов фунтов стерлингов. Также Ливерпуль договорился о сохранении 20% с будущей перепродажи игрока.

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Выпускник академии Ливерпуля, который присоединился к клубу в возрасте семи лет, покидает Энфилд после 14 матчей за взрослую команду. Ранее "красные" отдавали Мортона в аренду в клубы Чемпионшипа, Блэкберн Роверс и Халл Сити.

Лион выиграл конкуренцию за Тайлера у Вест Хэма, Ипсвича, Браги и Страсбура.

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