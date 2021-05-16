Фонсека обратился к Моуринью после триумфа над Лацио
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека готов помочь Жозе Моуринью, который со следующего сезона возглавит "волков".
"Я доволен, потому что мы выиграли дерби. Хотим разделить эту победу с болельщиками – они всегда были рядом с нами, и мы очень хотели порадовать их этим подарком.
Рома – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча
Мы хорошо подготовились, ребята сохраняли концентрацию и не позволили Лацио сыграть так, как им нравится. Мы показали сбалансированную игру на протяжении всего матча. Моуринью? Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета по поводу команды", – приводит слова Фонсеки Football-Italia.
Напомним, Рома уверенно обыграла Лацио (2:0) и помешала принципиальному сопернику попасть в Лигу чемпионов. Со следующего сезона Моуринью сменит Фонсеку на посту наставника "волков".
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