"Я доволен, потому что мы выиграли дерби. Хотим разделить эту победу с болельщиками – они всегда были рядом с нами, и мы очень хотели порадовать их этим подарком.

Рома – Лацио – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы хорошо подготовились, ребята сохраняли концентрацию и не позволили Лацио сыграть так, как им нравится. Мы показали сбалансированную игру на протяжении всего матча. Моуринью? Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета по поводу команды", – приводит слова Фонсеки Football-Italia.

Напомним, Рома уверенно обыграла Лацио (2:0) и помешала принципиальному сопернику попасть в Лигу чемпионов. Со следующего сезона Моуринью сменит Фонсеку на посту наставника "волков".

Рома обыграла Лацио и лишила "орлов" шансов на ЛЧ – Фонсека на прощание выиграл свое первое столичное дерби