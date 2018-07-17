Фонсека: Новички адаптируются очень быстро, составом Шахтера я доволен

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал трансферную политику клуба и изменения в составе команды в это летнее межсезонье.

"Я абсолютно доволен командой, которая сейчас у меня есть.

Конечно, надо понимать, что из команды ушли важные игроки. Речь идет о Дарио Срне, Фреде, Факундо Феррейре, Бернарде. Это были очень важные элементы в нашем составе.

Мораес: Я не сделал ничего плохого, когда перешел в Шахтер

Поэтому мы приобрели несколько новых игроков. Это ребята, в которых мы очень верим. И они нужны как для того, чтобы играть сейчас, так и на перспективу в будущем.

Если говорить о Мораесе, то это очень опытный игрок. Он прекрасно знает реалии украинского футбола.

Остальные – это молодые ребята! Они пришли немного из другой реальности. Им потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться. И в любом случае, я признаю, что эта адаптация меня удивляет, она проходит гораздо быстрее, чем я ожидал. И уже вскоре они будут чрезвычайно важными игроками для Шахтера.

И, кстати, Шахтер не отошел от своей трансферной политики. Но какой это приносит успех – вы сами видите. В той же сборной Бразилии сейчас много игроков, которые прошли через Шахтер. А выбирать в Бразилии есть из кого, выбор там большой.

Итак, Шахтер смог выпустить нескольких игроков, которые играют за сборную Бразилии. Это доказывает, что философия и политика Шахтера дает результат, и не только на спортивном уровне, а и на финансовом", – сказал он во время презентации пятерых новичков команды во вторник.