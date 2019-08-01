Фонсека недоволен формой Ромы и оценил будущее Джеко

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями о будущем форварда "волков" Эдина Джеко.
"Джеко сейчас с Ромой, он наш игрок. Я могу сказать, что он работал очень хорошо, не заметил никаких признаков того, что он думает о переходе в другой клуб. У нас есть два форварда, Джеко и Патрик Шик, поэтому приоритетом на трансферном рынке должно быть подписания центрального защитника.
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Я еще не полностью доволен состоянием команды, но мы находимся на ранней стадии процесса отладки игры", – цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.
Напомним, в услугах Эдина Джеко заинтересован миланский Интер.
Новый сезон чемпионата Италии начнется 25 августа. В первом туре Серии А Рома будет принимать Дженоа.
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