Фонсека недоволен формой Ромы и оценил будущее Джеко

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями о будущем форварда "волков" Эдина Джеко.

"Джеко сейчас с Ромой, он наш игрок. Я могу сказать, что он работал очень хорошо, не заметил никаких признаков того, что он думает о переходе в другой клуб. У нас есть два форварда, Джеко и Патрик Шик, поэтому приоритетом на трансферном рынке должно быть подписания центрального защитника.

Рома хочет обменять Джеко на Икарди с доплатой, – СМИ

Я еще не полностью доволен состоянием команды, но мы находимся на ранней стадии процесса отладки игры", – цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.

Напомним, в услугах Эдина Джеко заинтересован миланский Интер.

Новый сезон чемпионата Италии начнется 25 августа. В первом туре Серии А Рома будет принимать Дженоа.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно