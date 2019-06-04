Рома договорилась с Фонсекой, – Джанлука Ди Марцио

Рома согласовала 3-летний контракт с наставником Шахтера Паулу Фонсекой.

Директора Ромы Джанлука Петраки и Гвидо Фиенга летали в Мадрид на переговоры с Паулу Фонсекой.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, "волки" договорились с наставником Шахтера о 3-летним контракте. Ранее была информация, что в Риме португалец будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Издание Tuttomercatoweb, в свою очередь, сообщало, что римляне не смогли договориться со специалистом.

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