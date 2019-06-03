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Фонсека: Не мог понять игроков, которые не здоровались с Мораесом

11:51 73 Читати українською
Фонсека: Не мог понять игроков, которые не здоровались с Мораесом
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о переходе Жуниора Мораеса в донецкий клуб из Динамо.

"Мораес – профессионал. Несмотря на то, что он пришел в Шахтер в тридцатилетнем возрасте, он демонстрирует большие амбиции. Он очень быстро понял наш стиль игры. Мы – команда, которая постоянно создает голевые моменты, и он очень удачно присоединился к нам.

Фонсека – о возможности возглавить Динамо: Я никогда не говорю "никогда"

Мне трудно понять, что партнеры по профессии, которые были с ним столько лет, столько жили бок о бок и вместе работали не принимают его решения. Я не мог понять игроков, которые с ним даже не здоровались. Для меня это тяжело.

Но со временем все более или менее стабилизировалось. Теперь, когда заканчиваются матчи с Динамо, ребята уже здороваются, общаются. Люди должны нормально к этому относиться", – сказал Фонсека.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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