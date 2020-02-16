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Фонсека не имеет претензий к игрокам Ромы после поражения от Малиновского и компании

09:37 122 Читати українською
Фонсека не имеет претензий к игрокам Ромы после поражения от Малиновского и компании
Паулу Фонсека и Джан Пьеро Гасперини / Фото TUTTOmercato

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от встречи с Аталантой в рамках 24-го тура Серии А.

50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич
 
Эдин Джеко 45’
45’ Эдин Джеко
50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич

"На данный момент важно работать над головами игроков. Играть на выезде с Аталантой нелегко, соперник всегда создает множество опасных моментов, но мы позволили им очень мало. Мы хорошо играли тактически в обороне, поэтому я не могу сказать ничего негативного об отношении команды.

Победный шедевр Пашалича в видеообзоре матча Аталанта – Рома – 2:1

Мы пропустили три гола с угловых за последние несколько матчей. Можем гораздо лучше справляться со стандартами, я уверен, что мы скоро вернемся на победный путь.

Аталанта – очень сложный соперник. Мы были без Кристанте и Диавары, поэтому единственным реальным вариантом был Манчини в центре поля. Мы можем снова сыграть с этой системой в будущем, но это зависит от ситуации и противника", – цитирует Фонсеку Football Italia.

После 24-х туров чемпионата Италии Рома расположилась на 5-й строчке, отставая от Аталанты на 6 очков.

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Аталанта - Рома Рома Рома Аталанта Аталанта Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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