Фонсека не имеет претензий к игрокам Ромы после поражения от Малиновского и компании

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от встречи с Аталантой в рамках 24-го тура Серии А.

"На данный момент важно работать над головами игроков. Играть на выезде с Аталантой нелегко, соперник всегда создает множество опасных моментов, но мы позволили им очень мало. Мы хорошо играли тактически в обороне, поэтому я не могу сказать ничего негативного об отношении команды.

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Мы пропустили три гола с угловых за последние несколько матчей. Можем гораздо лучше справляться со стандартами, я уверен, что мы скоро вернемся на победный путь.

Аталанта – очень сложный соперник. Мы были без Кристанте и Диавары, поэтому единственным реальным вариантом был Манчини в центре поля. Мы можем снова сыграть с этой системой в будущем, но это зависит от ситуации и противника", – цитирует Фонсеку Football Italia.

После 24-х туров чемпионата Италии Рома расположилась на 5-й строчке, отставая от Аталанты на 6 очков.

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