"Никто этого не знает. Возможно, в один день я все-таки вернусь в Украину.

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Но есть вещь, которую я точно знаю – я вижу себя тренером только одной команды там. Это – Шахтер", – сказал Фонсека в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, португальский специалист перебрался в стан "горняков" из Браги в мае 2016 года. В июне 2019-го возглавил Рому, которую покинул в конце прошлого сезона. Сейчас 48-летний тренер в творческом отпуске.

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