"СМИ часто писали, что я хочу в Рому почти половину Шахтера пригласить. Но почти все слухи на самом деле были неправдой.

Фонсека признался, какую команду хотел бы возглавить в случае возвращения в УПЛ

Это не было секретом, что я некоторое время был заинтересован в Тайсоне. И все. Это нормально. Я был тренером Шахтера, поэтому люди всегда думали, что я буду много футболистов перетаскивать из Шахтера в Рому, потому что хорошо их знаю. Могу вас заверить: единственный футболист, к которому был интерес – Тайсон. Это был мой первый сезон в Италии.

В то время нам был нужен быстрый вингер. Я его знал. Он хорошо понимал мои требования. Считаю, Тайсон очень хорошо бы вошел в итальянский футбол. Это быстрый игрок, который очень хорошо работает на атаку. Смелый исполнитель с опытом. Поэтому хотел видеть его в Роме", – сказал Фонсека в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, португальский специалист перебрался в стан "горняков" из Браги в мае 2016 года. В июне 2019-го возглавил Рому, которую покинул в конце прошлого сезона. Сейчас 48-летний тренер в творческом отпуске.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові